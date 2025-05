"Il discorso sullo Scudetto va oltre lo scudetto stesso.

Lo scudetto è inutile per una serie di motivi:

- Economico, perché non cambia nulla arrivare primi o secondi. 3 milioni di euro che ti mangi in bonus.

- Prestigio, perché è un campionato minore. La vittoria o meno sposta pochissimo in termini di interesse.



Il problema non è vincere o perdere lo scudetto, perché CHIARAMENTE vincere é meglio. CHIARAMENTE a tutti fa piacere vincerlo. Il problema è la reazione da fine del mondo se non viene vinto. Questa necessità di fare la caccia al colpevole per un dettaglio alla 59esima gara. Chi continua a parlare di scudetto buttato, continua a non capire che per la società Inter l'obiettivo primario è stato sempre e solo andare avanti in Champions. Ebbri della festa dello scorso anno? Può darsi. Sta di fatto che nessuno in dirigenza piange se non lo vince.

Perché una società sana non guarda solo al risultato del campo. La società, il mister e la squadra stanno facendo lo step, ma alcuni tifosi sono ancora al "bisogna sacrificare dove non si può vincere, per dove si può vincere". La squadra non ha fatto questo. E il non aver fatto questo ha portato per ora 70 milioni di euro aggiuntivi in cassa. E questi tifosi che magari pretendono che si spenda sul mercato, non accettano che la squadra privilegi la competizione, che garantisce entrate extra. Anzi, sfotte pure parlando di 'scudetto del bilancio'. Ebbene...lo scudetto del bilancio ha una funzione: quella di permetterti di stare al top. Quella di darti la garanzia di riprovare a vincere anno dopo anno dopo anno. Ma per voi esiste solo un braccio di Bisseck che vi costa il trofeino. Perché quella è la vostra dimensione.

E tutto va in discussione: "Inzaghi deve essere esonerato anche se vince la Champions", oppure "vincere la Champions non oscurerebbe lo scudetto buttato". Invece, vi svelo un segreto, lo farebbe eccome. Che a voi piaccia o no, le due competizioni hanno dimensioni differenti. La stagione dell'Inter É e SARÀ un successo sia che abbia 2 titoli, sia che ne abbia 1, sia che ne abbia 0. Questo alcuni non sono in grado di accettarlo perché prodotto di una cultura mediocre e provinciale, che travalica il calcio stesso.

E io sono e resto felice della stagione che vi piaccia o no".

Enea Trapani