L'Inter non si ferma ad Akçiçek. Sempre il Corriere dello Sport riferisce di altri due nomi segnati in rosso sul taccuino di Ausilio e Baccin per rinforzare il reparto arretrato di Chivu.

Secondo il quotidiano romano, in questi giorni di perlustrazioni, l’Inter ha preso contatti anche per Jéremy Jacquet del Rennes. "Per lui, la risposta è stata davvero spiazzante: costa 50 milioni di euro. In Francia lo considerano un predestinato e i suoi numeri sono stati già approfonditi dalle top della Premier, da tempo sulle sue tracce".

Oltre a Jaquet, i nerazzurri si sono mossi anche in direzione Club Brugge, società con la quale gli affari non sono rari: piace Joel Ordoñez, ecuadoriano classe 2004: valutazione 40 milioni.

"Sono quindi ore decisive per il mercato dell’Inter. Lo stesso Cristian Chivu aspetta un nuovo difensore ed è in stretto contatto con i suoi dirigenti per arrivare al profilo ideale da qui alla fine del mercato. Certo è che, a Milano, sono disposti a investire solo per un elemento ritenuto valido e interessante. In caso contrario, la spesa per il nuovo centrale verrà rimandata alla prossima estate. Nelle ultime ore è diventato questo lo scenario più probabile", si legge.