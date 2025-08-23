"Sono molto soddisfatta per il gol ma ancora di più per la nostra prestazione e per la vittoria". Incalzata da Inter TV dopo la vittoria dell'Inter Women contro il Genoa, Haley Bugeja analizza così il successo delle nerazzurre all'esordio nella Serie A Women's Cup: "Sapevamo che non sarebbe stato facile ma abbiamo dato il massimo e messo in campo quello che avevamo preparato. Volevamo iniziare con il piede giusto e siamo riuscite a farlo, la preparazione è stata molto positiva e adesso guardiamo avanti. La Champions è una competizione importante per noi, sappiamo che non sarà facile ma abbiamo delle qualità per inseguire questo obiettivo e daremo il massimo".