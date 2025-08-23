Davide Mignemi, ex direttore sportivo del Campobasso, ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web della Serie C scattata ieri con focus sul girone A: "Brescia e Vicenza si giocheranno le loro chance. Il Girone B parte sempre come il meno titolato e poi tira fuori delle sorprese. Mentre il Girone C si preannuncia battagliero”.

In C brilla il mercato dell’Inter Under 23.

“Ha preso calciatori importanti. Sono convinto che possa essere una protagonista in questo campionato”.