Dopo l'addio decisamente poco glorioso all'Olympique Marsiglia, Jonathan Rowe è pronto a misurarsi con la Serie A. Il Bologna ha infatti ufficializzato l'acquisto dell'attaccante inglese classe 2003, arrivato in rossoblu a titolo definitivo. I felsinei, nella nota pubblicata sul sito ufficiale, lo descrivono così: "Jonathan è dotato di grande tecnica e velocità ed è in grado di cambiare ritmo rapidamente. La sua statura non molto elevata gli permette di districarsi bene fra i difensori avversari, caratteristica utile per quando si trova dentro o nei dintorni dell’area di rigore. Rowe è un giocatore versatile, in grado di agire su entrambe le fasce e di andare al tiro anche con il mancino". L'operazione ha portato ad un esborso di 19,5 milioni di euro.