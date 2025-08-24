Ha preso il via in questo fine settimana anche il campionato di Serie B, con alcuni ragazzi delle giovanili dell'Inter protagonisti delle gare giocate ieri. Parte con un successo la rincorsa alla promozione dell'Empoli di Guido Pagliuca, che al Castellani ha sconfitto per 3-1 il Padova neopromosso, in un match che ha visto protagonisti dal primo minuto sia Franco Carboni che Luca Di Maggio, entrambi poi sostituiti a gara in corso rispettivamente da Brando Moruzzi e Paolo Ghiglione. Bene l'italo-argentino, che ha creato almeno un paio di situazioni decisamente interessanti; gara a due facce invece per Di Maggio, che ha una grande occasione dove però si fa ipnotizzare dal portiere empolese Andrea Fulignati poi dopo un bel primo tempo perde lucidità.

Pareggio a Chiavari contro la Virtus Entella per la Juve Stabia di Ignazio Abate; le due squadre hanno chiuso sull'1-1 con Ivan Marconi che replica a Leonardo Candellone, autore del vantaggio delle Vespe. Anche qui, dentro dall'inizio Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri, che hanno un po' pagato lo scotto del debutto in cadetteria disputando una partita di grande generosità ma palesando anche qualche difficoltà.