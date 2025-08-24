Un altro grido di allarme arriva da un addetto ai lavori del mondo del calcio. A sbottare contro il mercato aperto fino al 1° settembre questa volta è Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, che al termine della partita contro la Roma si è unito al coro dei contrari alla campagna acquisti estiva in corso anche dopo l'inizio dei campionati: "Non so chi è che vuole il mercato aperto dopo l’inizio del campionato, è follia pura, ci sono ragazzi che la mattina della partita stanno al telefono coi procuratori, gente che vuole andare via, che non ha voglia di giocare. Non esiste, non esiste. Questo mercato va chiuso prima, ci sono mesi e mesi per farlo, è assurdo: e credo che quasi tutti la pensino così. E non è giusto in primis per gli allenatori: mi metterei anche in prima linea a battagliare per questa cosa", le sue parole in conferenza stampa.

Dopo le parole di Igor Tudor, anche il tecnico felsineo palesa un disagio ormai evidente all'interno dell'ambiente, ma davanti al quale chi di dovere continua a rimanere incredibilmente sordo...