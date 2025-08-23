L'ex allenatore della Sampdoria Alberigo Evani, parlando ai microfoni di Tutto Mercato Web, ha fatto il punto sul Milan ma anche sulle altre big del campionato: "L'Inter è collaudata, il tecnico è giovane ma preparato e si farà valere. quanto alla Roma, credo abbia qualità, il tecnico è una garanzia, se il gruppo saprà assimilare in fretta il suo tipo di gioco e il volume id lavoro a livello fisico anche i giallorossi potranno inserirsi tra le prime quattro. La Juve al di là delle questioni di mercato la vedo solida e in crescita rispetto agli anni precedenti".