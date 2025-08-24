Dopo aver visto Manchester United-Arsenal dalla tribuna, oggi André Onana seguirà dalla panchina la sfida tra i Red Devils e il Fulham a Craven Cottage. Ruben Amorim, infatti, ha confermato la fiducia ad Altay Bayındır, una scelta motivata così a Sky Sports a pochi minuti dal kick-off della gara valida per la seconda giornata di Premier League: "Questo è il tipo di decisione che, come allenatore, devo prendere. Cercare di vedere la partita, cercare di immaginare la partita successiva e cercare di schierare i giocatori migliori per vincere la partita. E così ho fatto", le parole del manager portoghese.