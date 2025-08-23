L'avversaria preferita per cominciare bene la stagione. Marcus Thuram vede infatti nel Torino la sua vittima sacrificale: l'attaccante francese ha realizzato quattro gol contro il Torino in Serie A, almeno il doppio che contro qualsiasi altra squadra nel torneo. Nel computo è inclusa la sua unica tripletta in carriera nei maggiori cinque campionati europei, il 5 ottobre 2024.

Nel 2024/25 il francese ha stabilito il suo record di marcatura in una singola stagione in carriera nei Big-5 campionati europei, arrivando a quota 14 reti.

Sezione: Stats / Data: Sab 23 agosto 2025 alle 22:10 / Fonte: Opta-Eurosport
Autore: Christian Liotta
