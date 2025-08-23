Domani l'Atalanta debutterà in campionato con il Pisa. Tanti i temi caldi affrontati dal tecnico nerazzurro Ivan Juric nella conferenza stampa dalla vigilia, come i nuovi arrivati (tra i quali Nicola Zalewski) e il caso Ademola Lookman: "Quando un giocatore forza la mano, a pagarne le conseguenze sono i tifosi, che mettono passione e cuore. Le società devono fare i propri interessi, ma la delusione dei tifosi resta".

Poi un passaggio sui nuovi acquisti: "Krstovic, Zalewski, Ahanor, Kossounou e Sulemana hanno margini enormi. I primi due sono arrivati da poco, ma sono già pronti a dare il loro contributo, dall’inizio o a gara in corso".