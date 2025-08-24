L'Inter vorrebbe aggiungere un difensore alla sua rosa, ma lo scenario che la squadra di Chivu resti così com'è non è da escludere. Questo quanto sostiene oggi il Corriere dello Sport elencando tra le motivazioni il fatto che il club nerazzurro non vuole sbagliare la scelta, "visto che il nuovo difensore dovrebbe essere il primo tassello del rinnovamento del reparto difensivo" e che i prezzi sono schizzati verso l'alto.

Nei giorni scorsi l'Inter ha fatto un tentativo per Jacquet del Rennes, Ordonez del Bruges e Akcicek del Fenerbahce: per i primi due la richiesta è stata di 50 e 40 milioni, mentre il turco è stato valutato 20 milioni contro i 16 offerti. "La distanza tra domanda e offerta non è siderale, ma è difficile immaginare che la partita si possa riaprire. Più facile che, scegliendo di lavorare ancora di più in ottica futura, si punti su un prospetto da far crescere e sviluppare e quindi dai costi ancora più contenuti", si legge.

Tutto potrebbe cambiare se arrivasse una proposta da almeno 20 milioni per Pavard, che però vorrebbe restare in Europa: da escludere la pista Neom, in corsa ci sono solo Galatasaray e Marsiglia dopo che il Lilla si è fatto da parte. Un addio del francese "andrebbe coperto da un difensore pronto e di valore assoluto, non certo un baby. A quel punto, con ancora più risorse a disposizione, l’eccezione sarebbe inevitabile o quasi. E allora, senza nulla ancora di concreto, un’idea potrebbe essere Upamecano del Bayern, che ha il contratto in scadenza nel 2026 ed è un classe ’98. Di sicuro piace più lui di Kim".