Marco Baroni studia la formazione da schierare domani sera contro l'Inter con il rebus modulo: il Torino scenderà in campo con il 4-2-3-1 o 4-3-3, ipotizza La Gazzetta dello Sport. Insieme al play turco Ilkhan possono infatti essere utilizzati i vari Gineitis, Casadei, Anjorin, ma anche Ilic e Tameze. Gli indisponibili saranno invece Savva, Schuurs, Njie e Ismajli,