Espletate le pratiche relative alle visite mediche, tra Rozzano e Milano, John Stones ha lasciato in questi istanti il CONI per dirigersi verso la sede dell'Inter, di Viale della Liberazione, dove metterà la sua firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro per le prossime due stagioni. Ecco le immagini girate dal nostro inviato: 

Sezione: Web Tv / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 14:36 / Fonte: dall'inviato Simone Togna
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.