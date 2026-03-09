"Spettabile Redazione Seguo da tempo le vs osservazioni sull'Inter e sul calcio e il più delle volte mi trovo d'accordo con le vs analisi tecniche e tattiche. Anche stamattina a mente più fredda condivido le vs pagelle e le osservazioni generali sulla squadra e sul tecnico, tuttavia voglio estraniarmi una volta per tutte dal generale buonismo (non nel vs caso) che da parte nostra interista circonda questo club e scrivere quello che penso: -Ausilio non è MAI stato in grado di competere con altri DS e di avere rapporti almeno di parità con agenti e società, nonostante la presenza di Marotta sia una garanzia di esperienza, competenza e saggezza operativa. E questa è una aggravante se consideriamo che tra costi e bonus solo le operazioni Diouf ed Enrique sono costate circa 85/90 milioni lordi a bilancio e già in termini finanziari/ammortamenti sono state un fallimento totale che stiamo pagando in campo (ieri è stato una volta per tutte talmente evidente che il nr 11 sia al massimo un discreto giocatore di futsal.....). E mi fermo qui perchè tornare indietro su altre operazioni sarebbe masochista.... -Chivu ieri è stato intortato da un mediocre allenatore come Allegri che con 4 idee tattiche vecchie come il calcio e 2 calciatori veri come Rabiot e nonno Modric che tra l'altro si è mangiato l'armeno in modo imbarazzante (e non mi riferisco all'ennesimo gol divorato), ha vinto una partita che poteva durare 4 ore senza riuscire a creare nulla -non voglio aggrapparmi all'episodio rigore e sulla conduzione di Doveri e del var perche' è da perdenti, ma una volta per tutte va detto che questa è una squadra/rosa incompleta, dove i ruoli chiave non sono tutelati da alternative tecniche e soprattutto tattiche all'altezza di un club europeo e i risultati in campionato con le cd big e in Champions sono a dimostrarlo. -E' ora passata che il sistema di gioco sia più flessibile perchè i vantaggi che ne sono derivati sono ormai meno dei limiti che ci bloccano. In questo il mister e il nutritissimo staff sono una grossa delusione. -DOBBIAMO portare a casa questo scudetto e se possibile anche la coppa Italia e quindi massima concentrazione e soprattutto capacità lucida e feroce di vedere con massima chiarezza gli errori di reparto e individuali e auspico una più forte e autorevole presenza di Zanetti e Marotta sul gruppo squadra e sullo staff. Spero in un vs cortese e graditissimo riscontro. Un vecchio cuore nerazzurro".
Francesco
"A proposito di giocatori che devono essere messi alla porta…Si dice che il goal che abbiamo preso stasera e’ colpa di Luis Enrique..Vero vero,ma non e’ l’unico..c’e un corresponsabile che ha uguale se non maggiore responsabilità.. Andate a vedere chi chiude con sufficienza su Fofana!? E’ uno che si approccia molle e con sufficienza su Fofana che poi fa l’assist a Estupinan..Chi e’? E chi volete che sia?…BARELLA!!!!!!!!Signori,..Barella e’ improponibile..Non fa quasi niente e il poco che fa lo fa male anzi molto male.Non tira piu’ e’ molle fa solo girare la palla o meglio la scarica appena glie la danno.In fase di non possesso e’ come giocare in 10 contro 11...E’ inefficiente Non e’ funzionale a nessun tipo di gioco".
Antonio
"Buongiorno, solo poche righe, volevo ricordare al Sig. Chivu che gli errori arbitrali ci sono costati più di 2 scudetti, solo l'anno passato, 2 errori contro Lazio e Roma e abbiamo perso lo scudetto. Anzichè parlare dei suoi errori (che ultimamente sono tanti), parli degli errori arbitrali come fanno tutti gli allenatori Conte in primis. Visto e considerato non vorrei che la storia dello scorso anno si ripetesse, cioè fallimento completo per quel che riguarda la parte sportiva, perchè, evidentemente Oaktree ha incassato tanto soldini e ne ha spese pochissimi. Spero per il Sig. Chivu che la storia non si ripeta e comunque si cominci a pensare di cedere personaggi che non hanno più stimoli senza fare nomi ma sono facilmente individuabili. Cordiali saluti".
Domenico
