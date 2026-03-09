Christian Vieri, presente negli studi di DAZN al termine del derby tra Milan e Inter vinto dai rossoneri, ha commentato così l'esito della contesa, soffermandosi su quello che potrà accadere da qui alla fine del campionato in chiave scudetto: “Il campionato non è mai stato chiuso a 10 punti di distanza, e ora sono 7. L’Inter deve perdere due partite e pareggiarne una, se il Milan le vince tutte. Nel calcio abbiamo visto che può succedere di tutto, dunque è tutto da giocare”. Le parole raccolte da MilanNews.