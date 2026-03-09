"Campionato riaperto dopo la vittoria del Milan? No. Sette punti sono tanti, anche perché l’Inter avrà sicuramente voglia di rivalsa. Non ha la Champions, questa partita non avrà ripercussioni”. Questo è il parere espresso da Oscar Damiani junior, figlio di Oscar ed operatore di mercato, che ai microfoni di Tutto Mercato Web non si unisce al coro di chi parla di corsa per il titolo nuovamente in bilico dopo il ko dei nerazzurri.

Che partita è stata?

“Una partita non tanto bella. Ma sicuramente combattuta. L’Inter ha avuto due occasioni, per il resto è stata poco concreta. Il Milan ha fatto un bellissimo gol".