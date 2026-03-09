Riccardo Trevisani offre la sua interpretazione del derby di Milano dagli studi di Pressing. "La partita è stata interpretata molto meglio dal Milan, l'Inter non sa giocare le partite in questo modo farraginoso. O si esprime bene o va in difficoltà. Hanno giocato meglio i centrocampisti del Milan, i difensori sugli attaccanti e gli attaccanti sui difensori. Sono comunque venti mesi, tolta Inter-Juventus che ha una macchia arbitrale gigante, che l'Inter non vince uno scontro diretto".

Poi, sull'episodio arbitrale nel finale di gara: "Doveri non può vedere, è coperto. Il braccio di Ricci si apre. Un intervento facile da vedere, una review che dura quattro secondi in campo ed è imperdonabile da parte di Abisso e Di Bello".