Premiato durante l'evento 'Torneo Amici dei Bambini', andato in scena a Sesto San Giovanni, Benny Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha parlato così dal palco rispondendo alle domande del giornalista Ivan Zazzaroni: "Le esperienze che ho fatto all'estero me le sono portate dietro nel mio ruolo di allenatore. Avere la possibilità di conoscere culture diverse è una fortuna, ti migliora".

C'è spazio per la tecnica e il divertimento nel gruppo che alleni?

"Si parte dalla tecnica, è una cosa sulla quale insisto molto. Lasciamo liberii ragazzzi, non diamo loro tante pressioni. Senza la tecnica, non è calcio. Io do tanta libertà ai ragazzi, poi sta a loro".

Gli allenatori non contano niente, contano i giocatori.

"E' vero. Io ho allenato le prime squadre, ora alleno nel Settore Giovanile. Se avessi avuto la possibilità di fare il percorso inverso, sarebbe stato diverso. I giovani ti danno tanto".