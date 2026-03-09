Dopo la pesante vittoria contro l'Inter, il difensore del Milan, Fikayo Tomori, si intrattiene ai microfoni di CBS Sports: "Il sistema a tre dietro mi permette di mostrare qualità differenti, anche se il mio primo compito è difendere ovviamente. Io provo sempre a fare prima il mio lavoro, poi in partite come questa c'è un po' di spazio che mi permette di andare più avanti e riempire gli spazi per liberare i compagni pur non ricevendo il pallone. Stiamo lavorando tutti molto e oggi (ieri, ndr) è stata una buona prestazione".