"Al termine della partita di ieri sera, direi di notte, un pensiero mi tornato alla mente. Per chi è un po’ avanti con l’età come me ci avrà fatto ritornare al 1970, al mondiale del Messico, trasmessa in mondovisione alle 24, con cronaca di Nando Martellini, alla indimenticabile semifinale Italia-Germania terminata ai supplementari con lo stesso risultato, 4-3. Là c’era di mezzo la nazionale azzurra, qui la nostra amata Inter che ci ha colmato il cuore e la mente di infinite emozioni e per tutto questo, solo due parole, GRAZIE INTER".

Fredrik

"Che partita ragazzi!.... e chi se la scorda più una partita del genere. Siamo stati eroici contro un a avversario molto molto forte....i dirigenti del Barcellona che si abbracciavano convinti che dopo il 3a2 all'87esimo la partita fosse ormai chiusa , si sentivano sicuri, con i biglietti per Monaco di Baviera in tasca, ma al 93 arriva Lui, il re leone mai domo che non ci sta a perdere e si porta in attacco, va a fare il centravanti a raccogliere forse l'ultimo cross della partita di un Dumfris ,autentica spina per la difesa catalana, che mette al centro e che Acerbi insacca di destro, lui che è mancino, e che toglie letteralmente dalla tasca dei catalani i biglietti aerei per Monaco di Baviera......supplementari......e poi arriva Lui, l'uomo del destino, l'uomo dai gol pesantissimi, che ha contribuito e non poco lo scorso campionato alla conquista della seconda stella e che dopo aver segnato al Bayern ai quarti si ripete con il Barcellona a metà del primo tempo supplementare Davide Frattesi , l'uomo che ci porta in finale di champions anche grazie alle parate di un grande Sommer ......( Frattesi vuoi ancora andar via?....chi può offrirti emozioni cosi grandi ?....rimani!... ..)un Inter che ha giocato con un grande cuore che ha messo in campo tutte l'energie rimaste....adesso l'appuntamento è per il 31 maggio, con PSG o Arsenal lo vedremo, sperando stavolta di portare la coppa a casa.....ah!... dimenticavo.....il Napoli mi sembra un po stanco e non mi pare che stia giocando bene, confido in due ex interisti come Vieira e Chivu , chissà!....a Napoli ci hanno fatto già i funerali, noi cerchiamo di vincere le ultime 3 partite poi vedremo, l'importante è non MOLLARE MAI.....AMALA...".

Francesco

"Buongiorno carissima redazione E’da quando ero bambino che mn provavo le lacrime per una partita di calcio. Era un Inter Barcellona in cui c’era Mazzola e milto giocatori della Grande Inter. La televisione era in bianco e nero e le partite non venivano trasmesse se non di rado e in occasioni ben definite. Era la partita di ritorno di una partita pareggiata in catalogna dove l’inter aveva pareggiato con merito e dive Mazzola aveva sbagliato un goal davanti al portiere tirandogli allora si diceva in bocca. La partita di ritorno a Milano la Rai allora l’unica emittente,non la trasmise e siccome avevo 8 anni ed ero soggetto ad essere a letto a quell’ora perché questo era previsto dalla educazione e dalle regole in casa,mi alzai mentre Papa’ (ex giocatore dell’Ambrosiana Inter)e mamma dormivano,e accesi la televisione in bianco nero per ascoltare l'ultima notizia del telegiornale che fu la notizia dell’eliminazione della mai amata Inter…il Barcellona passo il turno di una allora coppa delle coppe o coppa delle fiere,non ricordo,ma ricordo che piansi a dirotto tornandomene a letto.Tanti anni sono passati e tante gioie e dolori a tinte nerazzurre sono passate sotto i ponti,ma non ricordo di avere piu’ pianto ne’ di tristezza ne’ di gioia…..prima di ieri sera.. Cordialità".

Antonio