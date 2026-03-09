Gli episodi arbitrali più significativi del derby di Milano si sono concentrati tutti nel finale. Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport sono concordi riguardo al "mani" di Samuele Ricci nella parte conclusiva della gara: giusto, da parte di Doveri, non aver assegnato il rigore perché il braccio è "ritenuto in trazione" (secondo la rosea) e in ogni caso è dentro la figura (Corsport). Una valutazione completamente contraria rispetto a quella delle tv.

Per quel che riguarda il fischio che precede l'entrata in porta del pallone su corner in favore dell'Inter (era il 47' della ripresa, 1' prima dell'episodio di Ricci), Doveri fischia con la palla i gioco: in area non ci sono falli, avrebbe dovuto farlo prima della battuta, ma in ogni caso la palla sbatte sul braccio di Carlos Augusto e la rete sarebbe stata comunque annullata (secondo il Corsport). Sostanzialmente giuste tutte le ammonizioni.

Su Tuttosport la moviola è affidata a Gianpaolo Calvarese, secondo cui "sul tocco più discusso, quello di Ricci, fa bene Doveri a lasciar correre. Invece male nel finale sul calcio d’angolo: fa un pasticcio perché fischia dopo che il pallone è partito. Alcuni calciatori si fermano e il pallone si insacca in rete, ma una volta battuto l’angolo il pallone è in gioco e il richiamo andava fatto prima, non a gioco iniziato". Tra le pagelle, in realtà, si sottolinea come restino i dubbi...