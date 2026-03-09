È presente anche Davide Bartesaghi all'evento in scena a Sesto San Giovanni, 'Torneo Amici dei Bambini'. Appuntamento al quale il difensore del Milan arriva all'indomani del derby vinto dai rossoneri: "È sempre un'emozione incredibile perché i derby sono delle partite molto importanti e siamo riusciti a vincerne due su due quest'anno. Siamo molto contenti e felici. È un merito per tutta la squadra, ma soprattutto siamo molto contenti anche del gol di Pervis (Estupinan, ndr) che ci ha portato a questi tre punti", ha detto ai giornalisti presenti tra cui l'inviato di FcInterNews.it. Di seguito il video dell'intervista completa.