Forte contusione alla tibia. Questo il guaio fisico che non ha consentito ad Alessandro Bastoni di proseguire il derby di Milano a seguito di un contrasto di gioco al 68'. Un fallo dell'interista su Rabiot punito con il cartellino giallo che ha avuto come conseguenza anche l'infortunio dopo il quale il difensore interista è stato portato a braccia fuori dal campo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore verrà rivalutato dallo staff medico alla ripresa e si deciderà se sarà necessario un approfondimento, ma nel migliore dei casi potrebbero bastare 48 ore di riposo.