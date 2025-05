"Nella vita esistono diversi generi di sconfitte. Le più difficili da digerire e dimenticare sono proprio quelle ricercate e quasi volute. Ecco, lo scudetto che abbiamo assegnato al Napoli somiglia proprio a questo genere. Ieri sera sapevo che sarebbe finita così e ho sperato di farmi trovare preparato a questo infausto e umiliante evento. Ma quando ho incominciato a sentire le trombe e i clacson dei vincitori...rieccheggiare nella notte, il profondo rammarico e il magone sono tornati alle stelle. Ho chiuso tutto e ho tentato inutilmente di dormire. Mah! Non ci sono riuscito perché mi sono venute in mente tutte quelle partite che abbiamo gettato al vento...e allora è stato davvero duro chiudere gli occhi. Ho letto con preoccupante meraviglia che alcuni dei nostri tifosi, qualora la stagione terminasse senza tituli, sarebbe felice e soddisfatto lo stesso! L'importante, dicono, sarebbe arrivare quarti e incassare tanti soldi utili per rinfoltire le casse del club. Mah! Che filosofia degenerante! Sfiora quasi il masochismo. Sono quasi 60 anni che seguo e amo i nostri colori, e non mi è mai sfiorato nella mente di poter abbracciare sconfitte di questo tipo e con tale tipo di convinzione. Forse sono un interista di altra generazione, ma sinceramente preferisco rimanere così, un tifoso genuino, che ama le vittorie del club del mio cuore e detesta profondamente la resa, la sconfitta, soprattutto quando questa è frutto della tua incapacità nel rimanere concentrati e nel non saper lottare sempre con il coltello fra i denti.Cosi eccoci qua' con l'ennesimo scudetto gettato nei fiumi come fosse un sasso...; lo stesso facemmo tre anni fa. E allora lo regalammo al Milan..ora lo abbiamo confezionato per le genti di Napoli. E così e tale situazione non verrà facilmente dimenticata! Ma ora dobbiamo stringere i denti..ed invero tra poco giocheremo una partita importantissima, la più seguita e desiderata dell'anno. La finale di Champions!! Allora cerchiamo di rimanere uniti sino al 31 maggio. Poi si vedrà,i conti si faranno alla fine. Qualche penna autorevole ha scritto che nemmeno Inzaghi ha la ferrea convinzione di restare. Io credo che qualora andasse male anche la finale delle finali,la delusione e lo scoramento potrebbero portare il Demone a lasciare tutto e a pensare di poter ricominciare da capo con un nuovo progetto, ma altrove, forse in Premier! Sarebbe umano e comprensibile, se accadesse tutto ciò, soprattutto se una società bislacca come la nostra gli proponesse progetti non soddisfacenti o mercati dei calciatori a 0 lire...come quello di quest'anno che ha portato inesorabilmente alla sconfitta in campionato. Ma ora stringiamoci a corte. Non c'è tempo per le polemiche e le analisi profonde delle varie responsabilità ( perché esistono in quanto gli scudetti a casa mia non si regalano!!)La finale di Champions...sta per arrivare. Forza Inter...Amala!!".

Stefano

"Finalmente è finito questo schifo di campionato pilotato dagli arbitri per accompagnare il Napoli alla vittoria dello scudetto.....francamente non ho ancora smaltito la rabbia per come ci è stato scippato questo campionato, se penso che domenica scorsa fino al 90esimo eravamo praticamente campioni d'Italia , ma poi è intervenuto il Var, cambiando volutamente il nostro destino , per un presunto fallo di mano di Bisseck , fallo di mano un po simile commesso ieri da Dimarco contro il Como, non sanzionato dal Var , sapete perché?...semplicemente perché il Napoli stava vincendo agevolmente contro il forte (?) Cagliari vero Yerri Mina?.....adesso sono tutti felici ,giornalisti ,opinionisti ex allenatori ed ex calciatori che stanno sempre in tv a sbavarsi nei complimenti verso Conte, parlando di qualcosa di eccezionale di miracoloso,....nessuno che abbia l'onestà intellettuale di ammettere che l'Inter è stata ,ripeto ,derubata di uno scudetto che,nonostante abbia perso tanti punti facendosi rimontare, stava per vincere.... la pubblica denuncia dell' assistente arbitro Rocca fatta in questi giorni spero smuova la magistratura o qualcuno che possa far luce su questo marciume che esiste nel calcio e che venga fatta giustizia......ora però ci aspetta la finale di Champions, quindi spero che I giocatori trasformino la rabbia di essere stati scippato di un campionato in una grande prestazione contro il PSG , perché stavolta la coppa va portata a casa....saluti".

Francesco

"Anche questo, un altro scudetto perso per un pelo. Dura da mandar giù. Se ripenso al percorso delk’Inter non può che venir alla mente un episodio chiave, a parte i tanti punti persi per vari motivi, il rigore sbagliato da Çalhanoglu col Napoli. Purtroppo la legge dei grandi numeri, per un rigorista, dicono che è quasi impossibile fare sempre percorso netto. Ovviamente non do colpa al turco, me ne guardo bene ma alla malasorte che ha deciso di colpire proprio contro la squadra che lo ha vinto ieri lo scudetto. Tornando ai motivi, sicuramente un mercato non all’altezza. Mi chiedo se non ci fosse stato il tergiversare di Lukaku (torno se mi chiamano subito) che ha spinto Dzeko ad andarsene ed a prendere lo sciagurato Arnautovic (il gol mangiato con la Lazio grida vendetta) penso avremmo vinto noi. Ci resta la finale di Monaco ma senza farsi troppe illusioni. Il PSG non è il Barça, difesa solida, portiere fortissimo in porta, esterni bassi che viaggiano a 100 km/h (Hakini e Nuno Mendes), centrocampo da tiki-taka e di sostanza, esterni alti da stropicciarsi gli occhi (Drmbelé e Kvaratskhelia) e punta l’astro nascente Doué. Se dovesse andare male anche questa finale cosa pensate farà Lautaro? Due scudetti buttati, due finali di CL perse. Si farà delle domande a proposito del suo percorso verso l’Olimpo del calcio e la società Inter glielo potrà garantire? La proprietà dovrà essere ambiziosa altrimenti anche Inzaghi farà le sue valutazioni. Unica speranza che possa tener viva la speranza di una Inter ancora al vertice sta alla proprietà indicare che strada prendere. Un aiuto ad Oaktree potrebbe venire dal nuovo stadio sempre che non sia invece un motivo in più per monetizzare dalla vendita della società fra un paio d’anni. Voci giornalistiche danno anche Marotta in uscita nello stesso lasso di tempo. Speriamo Monaco non sia “the Last Dance” per questa Inter".

Fredrik

"Buongiorno a tutti, come diceva qualcuno "sarò breve", quindi dopo quello che è venuto fuori e quello che verrà fuori, altro che retropensieri del Sig Conte, il campionato e stato pilotato dagli arbitri è la vittima designata è stata l'Inter, ma si capiva anche da semplice spettatore come me. Cordiali saluti".

Domenico

"Voglio fare solo un distinguo, fare la storia e il resto non conta è una cazzata, anche se detta da chi sembra e ripeto sembra il vincitore, il punto è che le storie sono belle oppure brutte, quelle belle raccontano un percorso fatto di lotta, impegno, sacrificio e tanta pazienza, senza tante declinazioni epiche o mirabolanti, percorsi con un cuore, un cuore pulito, quelle brutte sono quelle torbide, viziate, avvelenate, eppure presentate come candide e immacolatate"non c'è trucco non c è inganno"quindi prima di fregiarsi del titolo di divinità del calcio con proprietà miracolose, analizziamo obbiettivamente I fatti AMALA, ANCHE SE CI STANNO DANDO DEI COGLIONI,AMALA SE TI PIACCIONO DAVVERO LE STORIE QUELE BELLE".

Gianluca

"Accanto all'albo ufficiali degli scudetti vinti, occorrerebbe istituire anche l'albo degli scudetti regalati. Oltretutto questo Napoli è anche più scarso del Milan 21-22. E non me la prendo sicuramente con Bisseck, che è uno dei meno colpevoli. Se i giocatori si allenano in campionato e giocano solo la Champions, vuol dire che l'allenatore ha fallito, sia nelle motivazioni che nelle rotazioni".

Tonino

"Buongiorno, Mi chiamo Ivan Filomena e oltre un grande tifoso dell'Inter sono un appassionato di calciomercato. Seguo quotidianamente le notizie di FcInterNews e pensavo sarebbe carino uno spazio di interazione con noi tifosi Vorrei esprimere il mio pensiero su quello che sarà il mercato della prossima stagione facendo il punto ruolo per ruolo - In porta confermerei il blocco attuale considerando che nel 2026 si libererà Donnarumma a 0 e Sommer avrà una certa età, inoltre Martinez potrebbe avere un buon mercato dopo un'altra stagione in cui si alternerà maggiormente con Sommer e quindi va preso un secondo (Turati o Stankovic per le liste) - per la difesa la mia opinione impopolare sarebbe quella di confermare gli stessi di questa stagione considerando Augusto terzo di sinistra e acquistando e lasciando in prestito un ottimo prospetto come Leoni al Parma, che potrebbe essere già titolare al posto di Acerbi l'anno seguente e vendendo Palacios, che non convince, al miglior offerente per fare plusvalenza In caso di offerta convincente dare Bissek e sostituirlo con De Winter. - per il centrocampo venderei Asllani per 20 mln, Frattesi per 35 e Zielinski per 10/12 e acquisterei Paz a 30/35 con Mhiktarian a fargli da chioccia, Ricci a 28 in quanto classico mediano e potenziale titolare per il post Calhanoglu. Terrei d'occhio Casadei per la prossima stagione poiché manca un giocatore che dia cm in mezzo al campo. - sugli esterni si parla di Luis Henrique che sarebbe un buon colpo, potendo ricoprire più ruoli anche in caso di cambio modulo e riscatterei Zalewski. Saluterei Darmian che purtroppo non è più ai livelli delle passate stagioni - in attacco punterei tutto su Zirkze, attaccante che si sposerebbe perfettamente con le caratteristiche di Lautaro e Thuram e che per tecnica e struttura fisica ricorda Dzeko, venderei Taremi e come quarto attaccante riacquisterei Sebastiano Esposito per 10 mln (5 considerando il riscatto da pt dell'Empoli) Darei in prestito in serie A, magari al Parma nella trattativa per Leoni, Pio Esposito, per garantirne minutaggio - il Jolly: Valentin Carboni, può rivelarsi la pedina mancante in grando di saltare l'uomo, calciare da fuori e cambiare modulo a gara in corso Titolari con il 352: Sommer Pavard Acerbi Bastoni Dumfries Barella Calha Paz Dimarco Thuram Lautaro A disposizione: Martinez Bissek( o DeWinter) De Vrij Augusto Henrique Sucic Ricci Mhiky Zalewski Zirkze Esposito (+ Carboni) Cessioni: Palacios, Darmian, Buchanan, Akinsanmiro, Zinho, Zielinski, Teremi, Correa, Arnautovic, Frattesi, Asllani, In Prestito: Leoni, Fontanarosa, A. Stankovic, Cocchi, Zanotti, De Pieri, P. Esposito Per 2026/27: Donnarumma, F. Stankovic (Turati), Casadei Forse è fantacalcio ma mi piacerebbe un parere di un esperto di mercato e di bilancio Cordiali saluti".

Ivan

"Fine campionati dovuti credo alcuni punti. 1) alla faccia di chi lo ha sempre criticato, Inzaghi si è dimostrato e confermato la migliore persona potessimo avere in panchina: serio, educato, incredibilmente capace di tenere unito lo spogliatoio. Pretendere di più è solo stupidità applicata… ; 2) quest’anno in campionato i punti persi molto sono dipesi da infortuni, in primis quello iniziale di Pavard che con Bissek ci è costato 5/6 punti(oltre i due con l’ultimo gomito senza il quale oggi sarebbe scudetto!), quelli lunghi di Acerbi soprattutto di Chala e infine Dumfries; 3) con budget assolutamente inferiori a gran parte del gotha calcistico europeo abbiamo sconfitto Arsenal, Bayern e Barcellona e siamo alla finale di Champions: risultato stellare! Ancor di più alla luce del fatto che è la seconda in tre anni….ma ci rendiamo conto!!!!! 4) stante tutto quanto sopra risulta da mesi evidente una disparità di trattamento riguardo gli episodi arbitrali. In un campionato perso per un solo punto gli errori a nostro carico ormai evidenti e conclamati DEVONO PER FORZA essere valutati come SOSTANZIALI per la perdita del campionato. Tutto il resto sono chiacchere, da bar o da Marchesi del Grillo( io so io e voi non siete un c….) come l’idea di De Lautentis di impedire l’ingresso allo stadio ai tifosi del Cagliari(roba che se l’avessimo ipotizzato noi se ne sarebbe parlato per settimane…). Adesso che Eupalla ci arrida, e ci consegni la coppa dalle grandi orecchie!".

Dino