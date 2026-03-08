"Mi emoziona vedere Cristian su quella panchina". Il pensiero, sincero, porta la firma di Julio Cruz, ex attaccante dell'Inter e compagno di squadra di Cristian Chivu, oggi allenatore della squadra nerazzurra: "È una persona perbene, un grande lavoratore. Vuole sempre migliorarsi. Mette i giocatori nelle condizioni di esprimersi al meglio. Li conosce. Tutta Europa parla della sua Inter", dice ai microfoni dell'edizione di Milano de La Repubblica.

Si aspettava che sarebbe stato così bravo come tecnico?

"Oltre ad avere un bel sinistro, era intelligente, già un allenatore in campo. Non mi stupisce che la sua Inter sia prima in classifica. Non è arrivato in alto per caso: ha fatto un percorso, prima nelle giovanili, poi a Parma. Si è preso un'enorme responsabilità, sta dimostrando di essere all'altezza e merita una grande carriera".

Senza Lautaro quanto perde l'Inter?

"Il capitano, soffrirà a non poter giocare. È un gran giocatore e un leader. Però chiunque reggerà l'attacco avrà lo spirito giusto. Pio Esposito e Bonny sono giovani ma pronti".

