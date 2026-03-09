La nuova era di FcInterNews è iniziata. Nel giorno del 118esimo compleanno dell'Inter, FcInterNews ha deciso di ampliare la propria presenza sui social. Più contenuti e prodotti social senza snaturare il nostro modo di fare informazione e di rapportarci con il mondo Inter.

Una della novità più importanti riguarda l'apertura del canale WhatsApp che offre la possibilità a tutti i nostri lettori di ricevere le principali notizie di giornata direttamente sull'app più famosa al mondo. L’iscrizione al canale è completamente anonima e la privacy di tutti voi è protetta. Il costo è gratuito.

Per iscriversi al canale Whatsapp di FcInterNews è semplice, basta cliccare QUESTO LINK e seguire tutte le informazioni. 

Lun 09 marzo 2026
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.