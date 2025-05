"Una serata così è difficile da dimenticare. Perché la delusione mista all'amarezza sono talmente grandi che sono impossibili da scordare. È un po come quando non si riesce a digerire un cibo pesante. Magari proviamo prima con una camomilla...poi con un amaro caldo..ma proprio non non ci riusciamo. L'intoppo è troppo forte...più forte della bellissima vittoria contro il Barcellona. Infatti, se il Napoli avesse vinto a Parma...allora avrei compreso e comunque elogiato il nostro gruppo ma in queste condizioni con in Napoli che pareggia a Parma cambia tutto!! Questa squadra purtroppo ha dei limiti, limiti caratteriali e di rosa. La società e la dirigenza hanno delle grandi responsabilità perché se l'estate passata avessero azzeccato almeno un attaccante, magari anche prendendolo dalla B, non staremmo a fare questo genere di ragionamenti. E invece eccoci qui, con l'ennesimo scudetto gettato al vento. Non ci sono giustificazioni di sorta, questa sera dovevamo vincere e non lo abbiamo fatto. Ogni ragionamento che tenti di difendere i nostri ragazzi, a mio avviso, è da considerarsi erroneo e pretestuoso. I ragazzi non meritano niente..e questa sera ci hanno proprio deluso e di brutto. Intanto Il Bayer festeggia in Germania,Il Psg in Francia, il Barcellona in Spagna...e noi..niente!! Buttiamo via scudetti come fossero noccioline!! Oramai è così. In 4 anni 2 scudetti buttati.. Amala!".

Stefano

"Che SCHIFO!......l'Inter è stata derubata!....non ci ho dormito tutta la notte....gli arbitri sono riusciti nel loro spot preferito, affossare l'Inter ,....l'arbitro Colombo a Bologna con una conduzione a senso unico, Fabbri la settimana dopo con la Roma arbitra in un unica direzione ovviamente contro l'Inter negando un rigore solare su Bisseck, senza fare neanche un check, al Var naturalmente sono tutti distratti, non vedono nulla...., ieri al 22esimo primo tempo spinta con due mani di Rovella su Bisseck lanciato in piena area Chiffi fa finta di niente, al Var come al solito quando di tratta di prendere una decisione a favore dell'Inter stanno in silenzio o fanno sparire gli audio come è successo contro la Roma.... ci avessero concesso quel rigore a quest'ora si sarebbe parlato d'altro, mentre al 90esimo per un dubbio , ma molto dubbio fallo di mani di Bisseck viene punito dal Var dopo che Chiffi aveva fatto l'unica cosa giusta della partita a favore dell'Inter lasciando correre ritenendo il fallo del tedesco involontario avendo le mani dietro la schiena,...già il Var......ieri come assistente al Var c'era l'arbitro Guida , il napoletano Guida, vi sembra normale tutto ciò?...vi sembra normale decretare un dubbio calcio di rigore contro l'Inter al 90esimo e decidere le sorti del campionato?....si ,per gli arbitri è così, nell'incertezza si va contro l'Inter, mentre quando bisogna prendere decisioni favorevoli per i nerazzurri non vedono, o fanno finta di niente,.....se ricordate bene calciopoli era così....il mani di Spinazzola contro il Lecce viene considerato involontario, quando dietro a lui c'era un attaccante leccese che avrebbe potuto segnare, mentre il fallo di mano di Bissek con le braccia dietro la schiena è volontario, perché saltando sposta il braccio verso la palla .....mi auguro che qualcuno , non so un magistrato , la procura, faccia luce su questi arbitraggi var compresi che stanno pilotato lo scudetto verso Napoli....personalmente sono veramente schifato di questo andazzo , fossi io Oaktree iscriverei l'Inter in un altro campionato , non ci meritano e non ci rispettano.....un ultima cosa su Bisseck, adesso c'è la moda dei media sportivi e a dir il vero anche di qualche youber interista che vanno sempre contro il tedesco, affibbiandogli la colpa di ogni gol subito, come contro il Bologna per esempio, mentre nessuno dice che sul gol di Orsolini c'era Dimarco che lo marcava almeno a 2 metri di distanza,...Bisseck è un giocatore forte, ambito da molti club europei , e l'intento dei media è proprio questo indurre l'Inter a venderlo,...spero che i dirigenti non caschino in questo tranello,...l'ultima che dicevano ieri sera in tv su Bisseck, fallo di mano alla prima giornata contro il Genoa e fallo di mano ieri con la Lazio , sono solo coincidenze , caxxate montate ad arte per andare contro il tedesco perché sanno benissimo che è forte.....concludo dicendo che il silenzio stampa dell'Inter mi sembra poco ,la società deve alzare la voce e farsi sentire nelle sedi opportune perché gli arbitri non possono e non devono avere questo potere di indirizzare i campionati come meglio credono......saluti".

Francesco

"Premesso che Inzaghi e' il miglior allenatore italiano per distacco, il gioco che fa l' Inter e' assolutamente geniale e a tratti entusiasmante; Premesso che la stagione e' stata logorante sotto tutti i punti di vista; Premesso che non si puo' affrontare una stagione così con 2 - DUE - attaccanti perché dopo stasera non c'è più bisogno di conferme sul valore degli altri tre; Premesso che il mani di Bisseck e' meno evidente di quello di Spinazzola; Premesso che stasera si perde uno scudetto, matematica alla mano, grazie al rigore non dato su Bisseck con la Roma per il quale l'arbitro e' stato fermato; Tutto ciò premesso: Ma che cacchio aspettavi Inzaghi mio stasera a fare i cambi???? Sono settimane che si parla di stanchezza e al 75° ancora hai tre cambi??? Ma come fai a non accorgerti che con il Mkhitaryan di stasera stavi giocando con uno in meno??? Ma sentendo che il Napoli non vinceva come potevi giocare tutta la partita a difendere un solo gol di vantaggio rischiando sempre di farti pareggiare??? E infine: dopo le clamorose prestazioni di de Vrji, se proprio vuoi difenderti, Che aspetti a metterlo??? Anche da terzo di destra, che se fai un piccolo sgarro, per una volta, non muore nessuno??? Tutto cio' posto, considerato che buttare via uno scudetto così e' terrificante e insopportabile, nessun interista vero smetterà di ringraziare la squadra, il tecnico, la società per l' annata che va a concludersi, che a vedere gli altri baruffarsi per un quarto posto o il nulla cosmico, dobbiamo renderci conto di quanto siamo fortunati. E poi, come si dice, non finisce qui... Il Cagliari va a Napoli già salvo, ma non necessariamente deve essere un vantaggio, a volte giocare a mente libera aiuta... E per stasera non aggiungo altro al di fuori del campionato, che parlarne con uno stato d'animo negativo non va bene. Con una rabbia da folli, ma con immutata e immutabile fede, forza sempre, cara Inter".

Raita

"Accanto all'albo ufficiali degli scudetti vinti, occorrerebbe istituire anche l'albo degli scudetti regalati. Oltretutto questo Napoli è anche più scarso del Milan 21-22. E non me la prendo sicuramente con Bisseck, che è uno dei meno colpevoli. Se i giocatori si allenano in campionato e giocano solo la Champions, vuol dire che l'allenatore ha fallito, sia nelle motivazioni che nelle rotazioni".

Tonino

"Buongiorno redazione, dal 5 maggio al 18 maggio il passo é breve, gran mese di me**a per l'Inter, che non si smentisce mai, prima costruisce poi distrugge, é ciclico negli anni. Il DNA della pazza Inter purtroppo non muore mai, Mourinho aveva lasciato una mentalità vincente, smantellata immediatamente, dopo 10 anni di vuoto assurdo, Conte, con tutti i suoj limiti, vince uno scudetto e non voleva sentir dire, pazza Inter, voleva un'Inter cinica e antipatica, ma vincente senza alti e bassi. Storicamente non siamo una squadra da lunghi cicli vincenti, non siamo una squadra da 9 scudetti consecutivi o da 2/3 Champions consecutive, siamo squadra da trionfi mirabolanti(vedi Barça) un giorno e tonfi nella mediocrità la partita successiva, si gioca un tempo da squadra seria e poi l'altro da amatori della domenica mattina, non c'è regolarità, non c'è continuità, non c'è quella mentalità cinica e cattiva che deve dimostrare il più forte, quello che si rende antipatico sempre, sia contro il Real Madrid, sia contro l'ultima in classifica in serie C....l'ennesimo scudetto buttato, regalato in 4 anni, questo buttato 3 volte, una durante la stagione, e due ieri sera, prima sull'1-0 (tornando in campo come fosse una gita scolastica di fine anno), poi sul 2-1 inconcepibilmente a 10 minuti dalla fine con lo scudetto in tasca e non salvo nessuno. Meno male che non abbiamo incontrato la Lazio in Champions al posto del Barça. Cordiali saluti, con rassegnazione e delusione".

Andrea

"“Corsi e ricorsi storici”. Ecco un altro scudetto buttato via dall'Inter ma ancora più in malo modo, dopo quello “regalato” al Milan nel 2022. E Bisseck, dopo l’errore commesso a Genova nella prima di campionato, si ripete nella penultima di campionato con un altro scellerato intervento dando modo al VAR di assegnare il netto rigore. Ed ancora buttare via uno scudetto all'ultima giornata, o quasi, come già purtroppo capitato in passati non proprio recenti: evidentemente anche questo appartiene nel DNA, purtroppo, della nostra amata squadra! Non è corretto, però, dare la colpa per la perdita di quest’altro scudetto solo allo “inesperto” tedesco. Da più parti si dice che la nostra Inter è una squadra anziana, quindi, si desume, anche esperta: possibile che i giocatori scesi in campo non abbiano saputo comprendere quanto fosse o potesse essere importante questa partita in caso di vittoria? Come può una squadra esperta come la nostra non saper cogliere l’opportunità scaturita dai due vantaggi e regalare in entrambi i casi, in modo ingenuo, il pareggio alla Lazio? Anche un campionato è un trofeo importante, almeno per noi tifosi, e, quindi, deve essere onorato e combattuto con il massimo impegno, vista la possibilità ancora a portata di mano di vincerlo, pur dopo le deludenti prestazioni esibite dalla partita di Parma in avanti. E’ inutile e ripetitivo ritornare sulle scarse prestazioni dei vari Taremi, Correa ed Arnautovic ma quello che lascia molto perplessi è la prestazione incomprensibile di alcuni big, come se la partita avesse una relativa importanza e come se il loro pensiero fosse già rivolto alla finale di Champions. Quello che, invece, mi è sembrato eccessivo è stato il nervosismo manifestato da tanti in campo, a cominciare da Inzaghi subito dopo solo alcuni minuti di partita, a proseguire da Calhanoglu che si è fatto ammonire per una protesta e rischiato di farsi addirittura espellere e da tanti che insistevano continuamente nelle proteste, vedi Barella, Bastoni, ecc. A me Chiffi non piace come arbitra però non me la sento di attribuirgli la colpa della mancata vittoria di questa sera. Ha fatto bene la Società, per il nervosismo accennato in precedenza, a decidere il silenzio stampa dopo la partita. Forza, Inter, sempre".

Luigi

"Sembrava impossibile ma abbiamo riperso il campionato e non ho tenuto il conto ma sarà la quinta volta e forse anche più nella stessa stagione…..ma la cosa più strana sono i commenti di esperti e di colleghi tifosi interisti che quasi tutti in coro sembra abbiano un solo obiettivo….. difendere Inzaghi fino alla morte ! Non è mai colpa sua , ogni volta c’è un colpevole , Bisseck Arnautovic Asslani Correa e non importa se non giocano che intanto è comunque colpa loro ! L’hanno visto anche i non vedenti che non siamo in grado di difendere il risultato e non solo se dall’altra parte c’è il Barca ma ci può essere anche il Parma o persino il Monza che è la stessa cosa … se proviamo a difendere il risultato acquisito prendiamo il gol ! Però se quando il gol lo facciamo tramite azioni corali spesso molto belle immediatamente tutti i meriti vengono attribuiti a quel genio di Inzaghi , quando i gol li prendiamo lui viene immediatamente esonerato da qualsiasi responsabilità . Siamo ad un passo dallo “ Zero Tituli” con un risultato di 2 campionati buttati alle ortiche ( questo è peggio dell’altro perché allora c’era un buon Milan ma ora c’è un Napoli quasi imbarazzante ) uno vinto ed uno al quale non abbiamo nemmeno partecipato ! Abbiamo la squadra più vecchia d’Europa perché l’allenatore ha rifiutato categoricamente tutti i giovani proposti ( 2 cacciati a gennaio perché chiedevano di giocare ) e continuiamo a giocare con gli stessi anche se non c’è la fanno più ! La fase difensiva la prepara l’allenatore non paperino e lui ha dimostrato di non essere in grado di farlo così come non è in grado di gestire una rosa numerosa come gli impegni richiedono e non vuole abbracciare il progetto che la proprietà chiede da quando è arrivata di ringiovanire La Rosa acquisendo giovani di prospettiva mentre lui chiede un altro anno di rinnovo di Acerbi Darmian e Mikytarian dimostrando di non capire il progetto ! Credo che Fabregas sarebbe lieto di accogliere una nostra offerta ed abbracciare il progetto della proprietà ….. vi prego provateci ! Soffriamo altre 2 partite e poi voltiamo pagina perché se ci teniamo Inzaghi ci ritroveremo senza un giovane inserito ed i giocatori importanti colonna portante invecchiati senza trofei che meriterebbero di vincere ! Amala".

Alberto

"Buongiorno a tutti, come volevasi dimostrare, quando ho saputo della designazione del biondino come arbitro, in questa sede, ho espresso le mie perplessità riguardante la designazione di Chiffi visti gli arbitraggi del medesimo e gli "errori" commessi contro l'Inter. Alla luce di quanto accaduto in Inter-Lazio tutto quello che pensavo è stato confermato. E visto come sono andate le cose si sapeva dal giorno dei famosi "retropensieri" di Conte chi doveva vincere il campionato. Il pranzo è servito con l'accoppiata vincente Chiffi-Guida. Cordiali saluti a tutti".

Domenico

"Peggio del 5 maggio. Partita assurda. Giocatori non pervenuti. Cambi al 90' non si possono più vedere. Di Marco che esce al 65'non si può più vedere. Si è visto il fantasma di Poborski nei 2 gol del 37enne Pedro. Ma sul 2-1,perché non mettere subito De Vrij e rinforzare la difesa. Barella non riesce piu a fare un passaggio almeno normale, forse deve mettere gli occhiali il ragazzo. Indaghi ha sbagliato come non mai tutto. Il rigore loro naturalmente non c'era, ma non può essere una scusa. Squadra inguardabile".

Sandro