Un lampo di Pervis Estupinan e il campionato si riapre. Un’ipotesi ancora remota, di quelle che si dicono a bassa voce, di quelle che “non succede, ma se succede...”. Ma il Milan si avvicina a sette punti dall’Inter e gli esperti delle quote di Goldbet e 888sport lanciano un segnale chiaro: in lavagna lo scudetto degli uomini di Allegri si gioca tra 7,50 e 9,00, un crollo deciso rispetto al 12,00 di pochi giorni fa. Un’inversione che alimenta le speranze rossonere di una rimonta che non si è mai vista: mai, infatti, una squadra che aveva un distacco di sette punti a dieci giornate dalla fine è riuscita a vincere lo Scudetto.

Ovviamente, le ambizioni milaniste devono fare i conti con la realtà: recuperare il gap con gli uomini di Cristian Chivu rimane comunque quasi fantascienza, dato che per i bookmaker lo scudetto nerazzurro si gioca a 1,10, leggermente superiore all’1,05 di pochi giorni fa.