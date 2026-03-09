Sebbene nella moviola di Gianpaolo Calvarese si dia sostanzialmente ragione a Doveri per il non fischio sul mani di Ricci durante il derby di Milano, nell'analisi della gara la visione è differente. L'episodio, si legge, ha riempito il campionato "ancora più di veleni. Dopo quanto accaduto in Inter-Juve c’è ancora un arbitro - Doveri - al centro delle polemiche". Alla fine, "la rabbia dell’Inter ha fatto (ovviamente) da contraltare alla gioia del Milan".