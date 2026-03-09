Manuel Akanji è il secondo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro per commentare il derby perso dall'Inter: "Non abbiamo fatto bene nel primo tempo, perdendo palloni e duelli. Abbiamo provato a reagire nella ripresa". 

Pootevate fare meglio sul loro gol?
"Non lo so, devo rivedere l'azione. Abbiamo avuto una chance con Mikhitaryan prima, dovevamo forse essere più vicini a Rabiot. Estupinan era solo e ha segnato, devo rivederla". 

Un gol concesso dopo tanti clean sheet.
"Le grandi squadre ti puniscono, se sbagli". 

Sezione: Focus / Data: Lun 09 marzo 2026 alle 00:02 / Fonte: dall'inviato a San Siro
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.