Manuel Akanji è il secondo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro per commentare il derby perso dall'Inter: "Non abbiamo fatto bene nel primo tempo, perdendo palloni e duelli. Abbiamo provato a reagire nella ripresa".

"Non lo so, devo rivedere l'azione. Abbiamo avuto una chance con Mikhitaryan prima, dovevamo forse essere più vicini a Rabiot. Estupinan era solo e ha segnato, devo rivederla".

Un gol concesso dopo tanti clean sheet.

"Le grandi squadre ti puniscono, se sbagli".