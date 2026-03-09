Ha patteggiato 2 anni, con pena sospesa, Mauro Russo, ex ultrà della curva Nord interista ed ex socio in un marchio di moda di Paolo Maldini e Bobo Vieri (totalmente estranei all'inchiesta), che era stato arrestato il 5 maggio 2025, assieme ad altre persone, in un filone dell'inchiesta sulle curve di San Siro che vedeva al centro ipotesi di usura, estorsioni e false fatture, in alcuni casi con l'aggravante di aver "agevolato la cosca" della "famiglia Bellocco". Russo, in particolare, era finito ai domiciliari perché accusato di essere stato un presunto intermediario nell'estorsione sul business del parcheggi attorno allo stadio, ossia pizzo per "garantire una sorta di tranquillità ambientale" ed evitare che le auto andassero a fuoco.

"Ero solo un consulente, nessuna estorsione", aveva detto Russo al gip dopo l'arresto, difeso dall'avvocato Danilo Buongiorno. Tra i vari casi al centro del procedimento, anche "prestiti di natura usuraia" e il tentativo di "estromettere" dalla gestione della sua società di merchandising Andrea Beretta, ormai ex leader della Nord e da fine 2024 collaboratore di giustizia. Tra i presunti "strozzini" proprio Antonio Bellocco, ucciso da Beretta nel settembre 2024, e alcuni suoi uomini.