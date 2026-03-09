Si sposta di pochi chilometri la location delle Final Four di Youth League, traguardo al quale ambisce l'Inter U20 di Benito Carbone che il prossimo 18 marzo sfiderà il Benfica per i quarti di finale. Quest'anno, infatti, da Nyon la sede delle partite finali sarà spostata a Losanna, presso lo Stade de la Tuilière, che vanta una capacità di 11mila spettatori ed è la casa del Lausanne Sport. La decisione è stata presa dalla UEFA a causa dei lavori di ristrutturazione che saranno intrapresi allo Stadio Colovray.

Il calendario delle finali della UEFA Youth League è stato confermato e sarà il seguente:

Venerdì 17 aprile:

Semifinale 1 - 14:00 CET

Semifinale 2 - 18:45 CET

Lunedì 20 aprile:

Finale - 18:45 CET

La vendita dei biglietti inizierà venerdì 20 marzo, con prezzi di 20 franchi svizzeri per il pubblico generico e 10 franchi per i bambini sotto i 10 anni.