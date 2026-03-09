Dopo la vittoria del Milan sull'Inter, Luka Modric ha parlato ai microfoni di CBS Sports: "Bella sensazione quando vinci il derby, il secondo della stagione. Siamo molto soddisfatti per la nostra prestazione, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo fatto molto bene. Nella ripresa siamo rimasti troppo bassi secondo me, ma l'Inter ha qualità e ti costringe a farlo. Abbiamo gestito il risultato e abbiamo lottato come squadra. Credo che abbiamo meritato di vincere la partita. Già prima di questo derby avevamo grande fiducia in noi stessi. Potevamo fare meglio in alcune partite dove abbiamo perso punti che non ci aspettavamo, ma è tutto aperto, ci sono ancora molte partite e lotteremo fino alla fine".