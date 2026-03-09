Le pagelle di Tuttosport partono, in casa Inter, col 5,5 a Sommer che pronti via regala una grande occasione al Milan. Sufficienti in difesa Bisseck e Akanji (lo svizzero "accompagna" Leao senza soffrire), 5,5 a Bastoni che appoggia poco Dimarco.

A centrocampo 4,5 a Luis Henrique, alla dormita bis dopo quella su Cambiaso in Inter-Juventus. Addirittura 5 per Dumfries come subentrato: non riesce a mettersi in moto. Si salva Zielinski, voto 6 nonostante i pochi spazi, mentre Barella è da 5,5 (come Frattesi al suo posto) e Mkhitaryan da 5: calcia su Maignan una grande occasione ed è un errore grave. A sinistra 5,5 a Dimarco, che non riesce ad essere determinante.

In attacco male sia Esposito, che perde tanti palloni e vive una serata difficile, e Bonny, che non sfrutta l'occasione. Chivu è da 5,5: forte alibi le assenze, soprattutto in attacco, ma perde due derby su due senza segnare.