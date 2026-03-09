Sarà un'estate particolarmente calda per quel che riguarda i settori giovanili delle big italiane. La Gazzetta dello Sport offre una panoramica di quella che si presenta come un'autentica giostra di cambiamenti all'interno dei vivai dei club di Serie A. A far scattare il domino, l'annunciata partenza di Massimo Tarantino dall'Inter dopo tre stagioni per fare ritorno alla Roma dove lo aspetta un contratto fino al 2031. Per la successione, come noto, Beppe Marotta guarda in casa Juve dove c'è Michele Sbravati, ma nelle ultime settimane è stato intercettato anche sulle tracce di Valentino Angeloni della Fiorentina (sarebbe anche questo un ritorno, visto che lavorò qualche anno fa all'Inter come capo degli osservatori) e di Mattia Notari del Parma.

Su Notari, però, non c’è solo l’Inter: Fabio Paratici lo apprezza molto e potrebbe richiamarlo a lavorare con lui alla Fiorentina come ai tempi della Juve, vista la probabile partenza di Angeloni. Il Parma potrebbe anche optare per Massimo Margiotta, che ora è alla guida del vivaio dell'Hellas Verona. Sul fronte viola occhio anche a Luigi Milani, che fino al termine della stagione sarà impegnato nel progetto del Club Italia della Nazionale Under 14, di recente accostato al Milan. A capo del vivaio rossonero dovrebbe rimanere Vincenzo Vergine, valutato pure dalla Roma. È probabile che si riapra la ricerca nel ruolo anche al Genoa.