In vista della finale di UEFA Champions League del 31 maggio, è giusto che venga riconosciuto il ruolo fondamentale dei Presidenti degli Inter Club con l'assegnazione di un codice d'accesso per l'acquisto del biglietto.

Queste figure, troppo spesso dimenticate, dedicano energia e passione incondizionata alla gestione quotidiana dei Club nerazzurri in tutta Italia e nel mondo, sacrificando gran parte del loro tempo. Un impegno costante, gratuito, e 365 giorni l’anno, affrontando problematiche logistiche, burocratiche e organizzative, sempre e solo per amore dei colori dell’Inter.

In un contesto sempre più complesso, con costi in continua crescita per il mantenimento delle sedi, per il tesseramento, per le trasferte e per ogni iniziativa sociale o sportiva, questi uomini e donne continuano a portare avanti la bandiera dell’interismo con dedizione esemplare. E l’anno prossimo sarà ancora più difficile: la prelazione biglietti sarà riservata solo a chi potrà permettersi un ulteriore upgrade plus, aggravando ulteriormente la distanza tra passione e possibilità.

Non si chiede un biglietto omaggio, né alcun privilegio economico: si chiede solo riconoscenza. Un codice d’accesso per acquistare, a proprie spese, un biglietto per la finale. Un gesto simbolico ma concreto, che riconosca il valore umano, sociale e organizzativo dei Presidenti degli Inter Club.

Visto l’aggravarsi continuo dei costi di gestione e tesseramento, diventa sempre più difficile trovare le motivazioni per portare avanti un impegno così gravoso. Senza un minimo riconoscimento, il rischio concreto è che molti Presidenti scelgano di non proseguire.

Il cuore pulsante dell’Inter batte anche grazie a loro. È tempo che venga ascoltato.

Firmato da alcuni Presidenti degli Inter Club