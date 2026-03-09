Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan.

"Serata di merda, sono incazzato e arrabbiato. Avrei firmato per un pari ed era alla nostra portata. Perdiamo un derby per un gol di Estupinan, oltre alla sconfitta che è grave, non abbiamo segnato un gol al Milan in due partite. L'atteggiamento è stato ingiustificabile, pessimo e indecente. Le partite si possono perdere, ma non così. Non vinciamo un derby da due anni. Ci sono limiti di personalità evidenti. Finito di parlare della partita, parliamo di quello che è accaduto nel finale", le parole di Tramontana prima di soffermarsi sull'episodio finale con protagonista Ricci.