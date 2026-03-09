L'Inter perde anche il secondo derby stagione 1-0 e vede il Milan avvicinarsi a -7 in classifica. Cristian Chivu commenta anche nella sala conferenze di San Siro, partendo dalle condizioni di Hakan Calhanoglu: "Non stava bene".
Parlavi di poco ritmo nel primo tempo, cosa è successo?
"Eravamo sotto ritmo, abbiamo speculato troppo. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, sembrava una gara a cazzotti. Nella ripresa, loro non hanno fatto quasi niente, noi non abbiamo trovato il guizzo, l'episodio a favore. Non siamo riusciti a mettere quel qualcosa per il pari".
L'Inter ha affrontato la gara pensando agli altri derby?
"Questa squadra ha bisogno di alzare il ritmo, di trovare l'intensità per destabilizzare l'avversario. Abbiamo recuperato pochi palloni e abbiamo giocato tanti palloni all'indietro. Nella ripresa, nel giro palla, siamo andati al duello trovando qualcosina in più. Sono stati bravi loro a contenerci".
Come sta Bastoni?
"Ha preso una botta sulla tibia, non so come sta. Era zoppicante".
Manca l'elemento in rosa che fa saltare il banco?
"Oggi avevamo solo due giovani attaccanti che hanno giocato per la prima volta e per di più un derby. L'atteggiamento del Milan era dettato dalla sicurezza di venire a prendere a uomo due ragazzini. Con tutte le problematiche sbucate all'improvviso, avevamo la migliore formazione in campo. Non trovo scuse, l'avversario ha fatto bene. Non dobbiamo abbatterci, ci dispiace aver perso l'ennesimo derby. Mi è sembrata la gara d'andata, ho avuto un deja-vu. Ci sono 30 punti in palio, non dimentichiamoci cosa abbiamo fatto".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
