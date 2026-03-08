A quindici anni di distanza dall'ultima volta, il Milan riesce a vincere ambedue i derby con l'Inter. E lo fa al ritorno con lo stesso risultato dell'andata: i rossoneri di Massimiliano Allegri vincono per 1-0 grazie alla rete firmata al 35esimo da Pervis Estupinan, bravo a fulminare Luis Henrique sul lancio di Rafa Leao e trafiggere Yann Sommer con una bordata sotto la traversa. Rete che il Milan difende con grande ordine e applicazione per tutto il secondo tempo, non scomponendosi di fronte ai tentativi di assalto della squadra di Cristian Chivu, generosi ma poco convinti. Nel finale c'è anche qualche flebile protesta, ma alla fine ad alzare le braccia sono i rossoneri. Dal Milan al Milan, l'Inter torna ad inciampare in campionato e vede ora ridursi a sette i punti di vantaggio sui rossoneri: margine ancora rassicurante, ma questa vittoria può dare qualche certezza in più al Diavolo...

IL TABELLINO

MILAN-INTER 1-0

MARCATORE: 35' Estupinan

MILAN: 16 Maignan; 23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana (73' 4 Ricci), 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupinan; 11 Pulisic (83' 18 Nkunku), 10 Leão (73' 9 Fullkrug).

In panchina: 1 Terracciano, 96 Torriani, 24 Athekame, 27 Odogu, 30 Jashari, 33 Bartesaghi.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck (80' 17 Diouf), 25 Akanji, 95 Bastoni (68' 30 Carlos Augusto); 11 Luis Henrique (59' 2 Dumfries), 23 Barella (68' 16 Frattesi), 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan (59' 8 Sucic), 32 Dimarco; 94 Esposito, 14 Bonny.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 10 Lautaro Martinez, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 36 Darmian, 53 Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Doveri. Assistenti: Baccini-Berti. Quarto ufficiale: Marchetti. VAR: Abisso. Assistente VAR: Di Bello.

Note

Possesso palla: 37%-63%

Tiri totali: 9-11

Tiri in porta: 2-2

Ammoniti: Bastoni (I), Dumfries (I), Rabiot (M), Modric (M)

Corner: 1-5

Recupero: 1°T 3', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

96' - Fischia Doveri, rien ne va plus a San Siro! Il Milan fa suo anche il derby di ritorno con lo stesso punteggio dell'andata e accorcia a sette punti la distanza dalla vetta!

95' - Akanji prova il colpo di testa, pallone fuori.

94' - Saelemakers devia un cross di Dimarco aiutando Maignan che blocca e si accuccia col pallone.

93' - L'Inter aveva pareggiato, ma Doveri aveva fischiato in precedenza per far ribattere.

92' - Contatto in area su Pio Esposito di De Winter, per Doveri è solo corner ma i nerazzurri protestano.

90' - Ci saranno cinque minuti di recupero.

89' - Sucic atterra Modric, Doveri non fischia e il milanista si vendica sul connazionale venendo ammonito. Espulso anche un collaboratore di Allegri.

87' - Doveri ferma il gioco per un fallo di Modric su Carlos Augusto, protesta il croato.

86' - Akanji prende in controtempo Dumfries, la palla scivola in fallo laterale.

84' - Diouf punta Nkunku poi mette in mezzo un pallone troppo comodo per Maignan.

83' - Finisce la partita di Pulisic, dentro Nkunku.

82' - Pavlovic a terra, Doveri ferma il gioco con l'Inter in possesso. Chivu non la prende benissimo.

80' - Fase di contrasti duri, Doveri interrompe e ammonisce Rabiot per fallo su Dumfries. Era diffidato, salterà il match con la Lazio.

80' - Diouf per Bisseck è l'ultimo cambio dell'Inter.

77' - Non ci sono varchi e allora Bisseck prova il tiro da fuori, Maignan esce anticipando Frattesi.

76' - Bella manovra di Pulisic che poi sbaglia l'assist per Rabiot, Sommer esce e controlla.

73' - Fallo di Zielinski su Saelemakers, punizione Milan. Arrivano i primi cambi anche per Allegri: Fullkrug rileva Leao, Ricci prende il posto di Fofana.

69' - Altro giallo per Dumfries, che interviene fallosamente su Pavlovic.

68' - Altri cambi per Chivu: fuori un claudicante Bastoni per Carlos Augusto, Frattesi prende il posto di Barella.

65' - Fallo di Bastoni su Rabiot, chiaro fallo tattico che gli costa il giallo. I due giocatori restano a terra, intervengono i soccorsi.

63' - Dumfries crossa, Bonny arriva coi tempi giusti colpendo di testa anticipando De Winter: palla alta.

60' - Bussa subito Dumfries: l'olandese anticipa un rinvio debole della difesa rossonera, poi prova il tiro pur ben contrastato da Tomori agevolando la parata di Maignan.

59' - Arrivano i cambi: Sucic rileva Mlhkitaryan, Dumfries prende il posto di Luis Henrique.

58' - Pronti a entrare Sucic e Dumfries.

58' - Contatto Tomori-Esposito in area rossonera, per Doveri non c'è nulla e nemmeno l'attaccante nerazzurro protesta. Poi il Milan si ritrova con una ghiotta occasione su errore di Dimarco, Leao controllato da Bisseck manda fuori.

54' - Dimarco si divora il pareggio. Grande recupero di Barella su Estupinan, cross raccolto da Mkhitaryan che prova lo scarico per Dimarco il cui sinistro stavolta lo tradisce col pallone che termina alto.

54' - Lancio impreciso di Barella, pallone che finisce fuori col centrocampista che chiede scusa a Luis Henrique.

53' - Bella palla di Bastoni, Rabiot riesce ad arrivare sul cross prima di Esposito.

51' - Palla persa da Barella a metà campo, recupera il Milan con Fofana che dopo una bella sgroppata calcia da lontano con Sommer che para in due tempi.

49' - Pulisic si inventa una magia a far sparire la palla dagli occhi di Bastoni e si invola in avanti, per poi scaricare su Leao il cui tiro è da rivedere e finisce fuori.

48' - Ci prova Zielinski. Bell'incursione in area sull'assist di Barella, il polacco si inventa un tiro cross che costringe Maignan alla deviazione in corner.

47' - Inter che prova a farsi viva in avanti, poi Mkhitaryan pressato da Pulisic sbaglia un appoggio e manda fuori.

------

21.52 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

21.51 - Le due squadre tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - È un'Inter che latita nelle sue certezze, che fa fatica a girare e non trova soluzioni di fronte all'attenta difesa rossonera. Il Milan, dal canto suo, dopo un lampo iniziale non fa molto per rendersi pericoloso ma quando crea l'azione giusta la finalizza col gol del marcatore che non ti aspetti, Pervis Estupinan, che buca Yann Sommer dopo un grande assist di Rafa Leao. Da lì in poi, il Milan prende nettamente le redini del match, con l'Inter che palesa oltremodo le difficoltà legate in primis all'assenza degli attaccanti di riferimento.

------

45' + 3 - Sulla conclusione sballata di Barella che termina fuori, si chiude il primo tempo: Milan a riposo in vantaggio per 1-0 sull'Inter grazie al gol di Estupinan.

45' + 1 - Fofana ha tra i piedi due chance per il raddoppio, ma fa la cosa sbagliata in entrambi i casi.

45' - Saranno due i minuti di recupero. Palla forzata inarrivabile per Dimarco, sarà rinvio dal fondo.

44' - Colpo di testa di Rabiot sul corner, Sommer esce e blocca.

42' - De Winter ruba palla a Esposito, ripartenza Milan con Fofana che attira l'uscita di Sommer ma perde l'attimo giusto e il suo pallone in mezzo viene intercettato.

41' - Saelemakers appoggia per Fofana che arriva di gran carriera e calcia, Tomori sporca mandando fuori.

39' - Palla trattata con leggerezza dall'Inter e raccolta da Pulisic, che mette in mezzo dove Dimarco riesce ad anticipare Saelemakers lanciato verso la conclusione in porta.

38' - Contrasto Barella-Saelemakers, Doveri fa giocare ma nessuno coglie finché Estupinan raccoglie il pallone e prova a mettere in mezzo trovando Dimarco.

35' - GOL DEL MILAN! ESTUPINAN! Su un'ottima sponda di Leao, Estupinan brucia Luis Henrique, entra in area e piazza la palla sotto la traversa!

34' - Mkhitaryan! Grandissima chance per l'Inter con l'armeno che prende palla a metà campo e guadagna l'area con una grande cavalcata, poi calcia in faccia a Maignan.

33' - Grande chiusura di Bisseck che rincorre e anticipa Rabiot, servendo Sommer.

32' - Rabiot si lamenta un po', il colpo di Zielinski è stato abbastanza duro.

31' - Zielinski atterra Rabiot, Doveri fischia col polacco che si prende le sue responsabilità.

29' - Barella recupera il pallone fuori area, si allarga e crossa trovando però pronto Maignan.

28' - Arriva il primo corner del match per l'Inter.

27' - Bastoni appoggia su Bonny, anticipato da De Winter che manda in fallo laterale.

25' - Fofana riceve un pallone interessante ma non lo controlla bene, Zielinski lo anticipa alleggerendo su Sommer.

24' - Bonny prova a sfondare tra tre difensori, Estupinan lo anticipa e fa ripartire il Milan.

21' - Calcio di punizione corto, Zielinski appoggia a Dimarco che pressato da Modric calcia da lontano mandando alle stelle.

20' - Brutto intervento di Estupinan su Barella. Doveri invita alla calma il giocatore rossonero che rischia anche un giallo.

17' - Contatto Bastoni-Leao, Doveri fischia fallo contro il nerazzurro con Dimarco che protesta. Tomori è tornato in campo.

16' - Problemi per Tomori, il gioco è fermo.

14' - Chivu sprona i suoi, pretende un approccio più fisico.

13' - Modric fa bene l'anticipo su Mkhitaryan, male il lancio per Leao che finisce dritto a Sommer.

12' - Bello spunto di Zielinski che però non riesce a servire Bonny, palla di nuovo al Milan.

12' - Barella ha qualcosa da dire ai compagni e si sbraccia vistosamente dopo aver provato a contrastare Estupinan.

11' - Pulisic strappa palla in modo rude ma secondo Doveri regolare a Bonny e lancia Rabiot, il cui cross è da dimenticare.

9' - Possesso palla paziente dell'Inter, partecipa anche Bisseck nelle vesti di attaccante. Poi c'è un bel lancio di Barella un po' alto per Bonny che però ringrazia.

7' - Cross di Luis Henrique sporcato da Leao, palla che si impenna e finisce tra le mani di Maignan.

5' - Rabiot prova il lancio in verticale per Pulisic, palla che però risulta irricevibile per lo statunitense.

3' - Errore da matita blu di Sommer il cui pallone in uscita viene intercettato da Pulisic che serve Modric. Il croato si accentra e calcia un bel diagonale che termina fuori di poco.

3' - Cross di Rabiot troppo profondo per Leao ed Estupinan, Luis Henrique accompagna il pallone in fallo di fondo.

-----

20.48 - Sarà del Milan il primo pallone del match: PARTITI!

20.45 - Maignan e Barella davanti a Doveri per il sorteggio del campo. Dalla Curva Nord una coreografia che cita una frase della canzone 'E...' di Vasco Rossi.

20.44 - Milan e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.43 - Il Milan raggiunge l'Inter nel tunnel che porta al campo.

20.41 - Prende posto in tribuna il CT Rino Gattuso, che abbraccia il suo ex compagno Pato.

20.37 - Squadre già da qualche minuto negli spogliatoi. A breve il calcio d'inizio del derby.

-----