Presente all'evento in scena a Sesto San Giovanni, 'Torneo Amici dei Bambini', Yann Bisseck ha commentato il momento dei nerazzurri: "Essere a +7 è una cosa buona, abbiamo fatto una buona stagione per ora ma mancano dieci partite e sono tante. Dobbiamo continuare a lavorare, ma penso che con la nostra forza ce la faremo. Gli interessamenti? Quando un giocatore fa bene è normale, ma sono concentrato sull'Inter per vincere i due trofei. Marotta? Me l'ha detto lui di dire così (scherza col sorriso, ndr)".

Bisseck ha aggiunto una battuta anche sul derby dopo la sconfitta di ieri sera: "Lo sentiamo tanto, ma negli ultimi due anni non è andata bene. Perdere i due derby ma vincere lo Scudetto? Firmerei".