"Gentile Redazione, e giorno arrivò. Inzaghi non è più il nostro allenatore. Oramai da più di un mese è una sorta di stillicidio dolorosissimo che riguarda l'Inter. La società ha detto che non vuole spendere e tentare ancora la sorte con giocatori economici? Inzaghi che si è venduto come un pezzo di carne in un suk ? A che serve oramai indagarlo. Il dado è tratto. Avevamo solo 40 giorni fa una macchina perfetta. Necessitava di qualche innesto qua e là. E 40 giorni dopo tutto è da rifare: si riparte da ZERO: nuovo allenatore, mezza squadra via, dirigenza che ha fallito (sì, ha fallito!), proprietà fredda come il tavolo di un obitorio. E chi paga? I tifosi ovviamente! Quelli che per vedere 11 bimbi impauriti a Monaco presi a pallonate da Dembelè &Co. hanno spesso migliaia di euro. Sì, sono un interista critico. Pesante. Ma lo sfogo me lo dovete concedere visto che sono tre mesi che grido al vento! "Eh ma che vuoi che sia? Siamo in corsa per il triplete e ti lamenti? Non sei u interista vero!" Assurdo! I ragazzi erano cotti già contro il Parma. E io stupido che credevo che Inzaghi avesse sacrificato il campionato sull'altare della Champions! Il suo obiettivo dichiarato (pareggio contro il Genoa alla prima per squadretta messa in campo in prospettiva della battaglia col Manchester City!). Io lo vedevo da spettatore. E Marotta? E Ausilio? E Inzaghi? Adesso partiamo ben dietro a Napoli, Milan e Juve che i loro anni di limbo/affinamento l'hanno passato. Troveremo un altro Inzaghi che ci prepara le nozze coi fichi secchi di Oaktree? Si, va bene! Ma sognamoci di rimanere tra le squadre che contano in Europa!".

Ernesto

"Un altro capolavoro è stato compiuto a firma della Societa sportiva FC Internazionale . Anche questa volta come tante altre , come sempre la colpa di Non aver tutelato un uomo, un allenatore che con due spicci e tre vecchietti è riuscito a portare l Inter ad essere ammirata e studiata da tutti. E' riuscito a sanare le casse di un bilancio disastroso, ha subito attacchi di ogni tipo, allenatori , calciatori , giornalai, un comitato di avvocati creato ad oc, trasmissioni come reporter, var, arbitri ec ecc. Ogni hanno si ritrovava la squadra svuotata per fare cassa, mai una parola mai un lamento, forse proprio questo ti ha reso forte ma debole allo stesso tempo. calciatori divenuti importanti, sostituiti da sconosciuti o parametri zero che tu sapientemente sei riuscito a far sembrare fenomeni. La cara società , di rimando e per ringraziarlo, come sua abitudine, rimane muta lasciandolo solo a combattere contro tutti e tutto. E’ anche vero che abbiamo regalato trofei, ma i trofei si perdono solo se hai la possibilità di arrivare fino alla fine e poterteli giocare. Non si sa cosa sia successo durante l incontro, magari la società ha provato a convincerlo rassicurandolo sul mercato con innesti importanti ( Zanetti, cambiasso e maicon) e la protezione contro gli attacchi mediatici ,o sarà stato Inzaghi stesso a dire finiamola qua. Qualsiasi cosa sia successo , sei stato un uomo e un mister incredibile… Ci hai lascito con una sconfitta per 5 a 0 zero in una finale di Champions che ci porteremo per tutta la vita . Forse sarai ricordato di piu per questo che per la seconda stella con vittoria nel derby, pazienza. Mi ha reso piu triste la tua uscita che quella di Mou dopo un triplete , anzi con Mou ero semplicemente schifato. Anche per queste cose rimarrai sempre il numero 1, pensa cosa hai combinato Simone. Adesso aspettiamo chi fare fuori in tre mesi. Immagino un andamento come i vecchi tempi , come successo al Milan quest anno .…Al prossimo allenatore ,se potessi consiglierei non tanto di essere assicurato sul mercato, ovviamente importante , ma di essere tutelato durante gli attacchi che L'inter riceve sistematicamente, basti pensare a quel deviato di Arrigo Sacchi e tutto l apparato che crea ad oc situazioni destabilizzanti, specie nei momenti cruciali, vedi Roma , Bologna . Signore abbi pieta di noi Interisti che ci salvi da una societa che sembra non fottersene niente di noi della nostra passione illimitata e dimostrata con il seguito di presenze allo stadio".

Jhonny

"La tempistica con cui sono uscite le prime indiscrezioni dell’interessamento dell’Al Hilal per Inzaghi, poco prima della finale di UCL, è stata per me destabilizzante dell’ambiente soprattutto la squadra che è sembrata disconnessa dall’allenatore. Ad Inzaghi non perdono il fatto di aver, di fatto accettato l’offerta prima di giocarsi la finale. L’unico modo per sgombrare l’ombra della prossima fuga sarebbe stato fare una dichiarazione chiara in conferenza stsmpa dicendo che sarebbe restato all’Inter. Invece nulla di tutto ciò ha fatto Inzaghi. I calciatori l’hanno capito e penso siano rimasti storditi da questa notizia e si è visto in campo (a perte il calo atletico). Infatti la partita è stata persa prima di tutto dalla “testa”. I fatti hanno dimostrato che Inzaghi ha fatto pure peggio di Mourinho. Se ne è andato prima della finale. Dire che si va con un consolidamento di quello che c’è, senza tanti voli pindarici di nuovi dettami tattici. Per questo ci vorrebbero programmazione su più anni (vero De Zerbi? Vero Fabregas?). Direi che è molto probabile che in società faranno questi ragionamenti, il successore potrebbe essere un allenatore che si adatta alla rosa a disposizione. Mourinho è uno di questi. E’ uno con appeal internazionale, porta pubblicità per la squadra che allena, conosce il campionato italiano e l’ambiente Inter. Sarebbe per lui uno sfida ed un modo per ripagare gli interisti e la società per averli lasciati subito dopo la finale CL vinta. Perché no?".

Fredrik