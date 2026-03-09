Spazio a commenti e analisi di Milan-Inter, derby vinto dai rossoneri per 1-0 come all'andata. Il punto sulla classifica e sul calendario, cosa non ha funzionato ancora una volta nei big match e l'ennesimo infortunio per Calhanoglu che complica tutto.

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 09 marzo 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.