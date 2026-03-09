Milan-Inter dal punto di vista dell'arbitro Daniele Doveri. Lega Serie A ha pubblicato il resoconto del derby visto tramite la Refcam dell'arbitro di Roma, finito al centro delle polemiche per alcune dubbie decisioni nel finale insieme al VAR Rosario Abisso. Ma cosa ha detto Doveri ai giocatori in quei minuti concitati? Partendo dal gol di Carlos Augusto vanificato da un fischio precedente, Doveri si limita a dire con decisione a Denzel Dumfries che va a protestare in modo veemente: "Ho fischiato un'ora prima", per poi dire al brasiliano: "Tu non puoi spingere".

Molto deciso Doveri anche in occasione del contestato tocco di braccio di Samuele Ricci: "Niente, niente", si sente dire a Doveri che poi aggiunge di fronte alle timide proteste interiste: "Già controllato, niente".