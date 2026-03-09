"Gli errori li paghi in questo tipo di partite. Se poi non la butti dentro nelle poche occasioni che crei è la conseguenza di quello che stai facendo. Il primo tempo è stato un po' sottotono, un po' senza ritmo, speculare. Meglio nel secondo tempo, dove abbiamo alzato il ritmo ma non siamo riusciti a pareggiarla". Così Cristian Chivu ai microfoni di RAI Radio Uno dopo la sconfitta nel derby col Milan che ha permesso ai rossoneri di avvicinarsi a sette punti in classifica.