Tante insufficienze su La Gazzetta dello Sport per quel che riguarda le pagelle dell'Inter. Il voto di squadra è un perentorio 5, quello per Chivu un 5,5: paga a caro prezzo le assenze in attacco e per la prima volta non vede gol in due partite di fila. Il migliore è Zielinski, nonostante un "normalissimo" 6: morde (8 palloni recuperati) e progetta, ma anche lui non si sa dove sia sullo 0-1. Il peggiore è Luis Henrique, errore puerile e decisivo sul gol.

Voto 5,5 a Sommer, da brivido con un rinvio suicida dopo pochi minuti. Sufficienti i tre centrali di difesa (Bisseck, Akanji e Bastoni), mentre a centrocampo sono solo da 5,5 i due interni, Barella (alterno) e Mkhitaryan (grande occasione tirata debolmente addosso a Maignan). Male Dimarco, punito da un 5: spento, vuoto e spreca una grande opportunità. Davanti 5,5 Esposito e 5 a Bonny, che non azzecca una giocata. Tra i subentrati altro 5,5 a Dumfries e Sucic, 6 a Carlos Augusto.

Nel Milan 7,5 ad Allegri, Estupinan e Modric, 7 a De Winter, Pavlovic, Fofana e Rabiot, l'unico insufficiente è Leao (5,5).