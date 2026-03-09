La prestazione di ieri del duo Esposito-Bonny non è stata brillante. I due, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, prima di ieri avevano giocato insieme 217' in tutte le competizioni, sempre da subentrati e nei minuti finali. Un gol, quello di Pio su assist del francese nel 4-0 all'Union Saint Gilloise.

I numeri dicono che in due non hanno mai tirato in porta nello specchio (tre tiri respinti e uno fuori), hanno concluso con otto passaggi positivi l'azzurro e nove il francese e hanno vinto zero contrasti. L'assenza di Lautaro, così, diventa un peso: senza di lui cinque gol in altrettante partite e due gare a secco consecutive contro Como e Milan.