Sono state ore di speranza in casa Inter ma la febbre ha messo ko Marcus Thuram, che non sarà nemmeno convocato per il derby che si giocherà tra poco più di due ore. Lo riferisce Gazzetta.it, spiegando che lo staff di Chivu ha deciso di non rischiare. A questo punto, con l’assenza totale di Thuram, non ci sono dubbi sulla titolarità offensiva: spetta a Bonny e Pio Esposito.