Spazio, inevitabilmente, al derby di Milano durante il classico appuntamento del lunedì con 'Viva El Futbol'. Prendendo la parola per primo, Nicola Ventola ha fotografato così Milan-Inter 1-0: "C'era tanta attesa alla vigilia, erano presenti tante tv a San Siro, alla fine si è rivelato un derby deludente - le parole dell'ex attaccante -. In ogni caso, complimenti al Milan che almeno ha giocato bene un tempo, al contrario dell'Inter che non ha proprio giocato. I rossoneri mi hanno sorpreso, sono stati aggressivi nei primi minuti. E' bastato poco per vincere. Fofana ha fatto la sua miglior partita da quando è arrivato in Italia. Il gol è figlio di una proposta che ho visto fare poche volte al Milan, poi c'è l'errore di Luis Henrique. Nella ripresa, il Milan si è difeso basso e ripartiva. L'Inter mi è sembrata passiva, tutti i giocatori sono stati sotto la sufficienza. Non ho visto dribbling in tutti i 90', faccio fatica a ricordare una partita così".