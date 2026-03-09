"Un gol importantissimo. Sono molto contento di poter aiutare la squadra con il gol. Abbiamo lavorato molto, queste sono partite speciali. Sono contento di aver fatto felici i tifosi. Andiamo avanti così". Sono le parole con cui Pervis Estupinan commenta a La Nuova Ds il gol decisivo nel derby. "Scudetto? Mancano delle partite, andremo avanti a lavorare. Fino alla fine restiamo concentrati sul nostro obiettivo".